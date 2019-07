Oggi la Lega Calcio ha comunicato le date ufficiali per la stagione 2019/2020. Il campionato Serie A partirà domenica 25 agosto e terminerà il 24 maggio, mentre la Coppa Italia scatterà il 4 agosto con il Primo Turno Eliminatorio e si concluderà il 13 maggio con la finale.

Per il campionato sono stati comunicati tre turni infrasettimanali: mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre e mercoledì 24 aprile. La pausa post-Natale ci sarà dal 30 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020. Ovviamente non mancano le soste per le nazionali, visto che l’anno prossimo ci sarà l’Europeo.

Di seguito il riepilogo delle date di campionato Serie A e Coppa Italia per la stagione sportiva 2019/2020.

Redazione MilanLive.it

