Ieri sera Gianluca Di Marzio ha sganciato la bomba: il Milan sta pensando a Luka Modric. Se ne sarebbe parlato col suo agente, Vlado Lemic. Insieme si vuole capire se ci sono i margini per poter andar fino in fondo.

Ci sono tre motivi per cui l’operazione è fattibile: perché il croato è un amico stretto di Zvonimir Boban, perché il Real Madrid presto farà acquisti importanti a centrocampo e perché l’ingaggio e l’età sono troppo alti per il club spagnolo. Ma quest’ultimo punto è in contrasto anche con le politiche di Elliott Management.

Il biografo di Modric “apre” al Milan

I tifosi sognano, anche se ben consapevoli che la trattativa è difficile se non impossibile. Lo ha definito così anche lo stesso Boban in occasione della conferenza stampa di presentazione di Marco Giampaolo. Ma dalla Spagna è arrivato un segnale positivo per la possibile riuscita di questo incredibile affare.

Vincente Azpitarte, giornalista spagnolo, amico e biografo di Modric, ha pubblicato su Twitter un’immagine del centrocampista con la maglia rossonera. “Sarà un’estate interessante“, ha scritto nel post. Poi, in risposta ai numerosi commenti, ha approfondito il discorso.

Va a ser un verano interesante. pic.twitter.com/duUXPJxZa6 — Vicente Azpitarte (@Azpitarte) 17 luglio 2019

“Non è un’operazione facile, ma dopo la partenza di Ceballos, il Real Madrid potrebbe fare due acquisti a centrocampo: Pogba, Eriksen o Van de Beek. Il Milan non attraversa il miglior momento economico, ma un trasferimento con opzione di acquisto per la prossima estate è fattibile“.

No es una operación fácil pero tras la salida de Ceballos, al Madrid le podrían faltar dos fichajes en el centro del campo: Pogba, Eriksen o Van de Beek. El ACMilan no pasa por el mejor momento económico pero una cesión con opción de compra para el verano que viene es viable. — Vicente Azpitarte (@Azpitarte) 17 luglio 2019

Modric è un vero e proprio sogno per il Milan. Sarebbe la chioccia perfetta per una rosa giovane come quella rossonera. Ma a settembre compirà 34 anni e guadagna 12,5 milioni: due dati inaccessibili per le casse milaniste. Bisognerebbe chiedere “aiuto” al Real per il pagamento dell’ingaggio oppure spalmarlo su più anni. Per il momento è solo una tentazione, una suggestione. Vedremo se si trasformerà in trattativa.

