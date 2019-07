Gianluca Di Marzio ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla questione Luka Modric. Secondo il noto giornalista di Sky Sport, l’idea di prendere il centrocampista nasce ovviamente da Zvonimir Boban

Ecco quanto detto da Di Marzio a Calciomercato – L’originale:

“L’idea, i colloqui e i contatti nascono da Boban che vuole fare questo colpo. Modric guadagna 12 milioni netti, cifra raggiunti grazie a certi bonus con il Pallone d’Oro. In Spagna dicono che il Real non vuole dare, in realtà lo cederebbe.

Dipende dal giocatore e dal Milan, se ha davvero intenzione di offrirgli un triennale importante. Quando tornerà dalla tournée in America farà un punto della situazione con il suo entourage e si capirà il da farsi.

I contatti ci sono stati, ma devi fare almeno tre anni a 10 milioni, altrimenti il giocatore non si muoverà. Nella testa di Boban il giocatore esperto è Modric“.

Noi ribadiamo la nostra idea: Modric ad oggi è impossibile per il Milan. E’ chiaro che se ci fossero delle possibilità, la società rossonera ci proverebbe senza dubbio. Ma lo stipendio del croato è inaccessibile per le casse del club di via Aldo Rossi, considerando che ha anche 34 anni e non è “rivendibile” a cifre alte.

