Dalla Spagna non emerge il desiderio di Modric di essere ceduto, ambisce a rimanere al Real Madrid. Recenti voci di calciomercato lo accostano anche al Milan.

Luka Modric è uno di quei colpi impossibili per il Milan, che deve fare attenzione al bilancio e difficilmente può sognare grandi campioni. Spiace ammetterlo, ma è la realtà. E la società è stata abbastanza chiara, non illudendo i tifosi.

Ovviamente si sa che il calciomercato è imprevedibile e che a volte ciò che sembrava impossibile può poi concretizzarsi. Tuttavia, diventa difficile pensare che Modric possa lasciare il Real Madrid e trasferirsi al Milan. Vero che i rapporti tra lui e Zvonimir Boban sono ottimi, però bisogna fare i conti anche con le cifre. Tra cartellino e ingaggio l’operazione non è realistica e sostenibile, al momento.

Calciomercato Milan, Modric rimane al Real Madrid?

E non bisogna neanche scordare la volontà di Modric, che in Spagna danno desideroso di rimanere nella squadra madrilena. Secondo il quotidiano Marca, il centrocampista croato non ha chiesto la cessione e non ha intenzione di chiederla. I suoi agenti stanno ricevendo offerte e viene confermato l’interesse del Milan, dopo che un anno fa era stata l’Inter a provarci.

Tuttavia, Modric vuole rimanere alla corte di Zinedine Zidane rispettando il suo contratto, prolungato dal giugno 2020 al giugno 2021 dopo la vittoria del Pallone d’Oro. Sente di poter dare ancora molto al Real Madrid, anche se a settembre compirà 34 anni. Nonostante l’età non più giovanissima, resta comunque un campione di grande spessore tecnico e difficilmente lascerà la casa blanca.

Probabilmente solo una eventuale spinta di Florentino Perez potrebbe portarlo a considerare la cessione, visto che 1-2 colpi a centrocampo potrebbero arrivare a Madrid, ma al momento non si registra tale scenario.

