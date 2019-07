La Roma vuole Suso, ma l’offerta recapitata al Milan non convince il club rossonero. Sul piatto sia soldi che una contropartita tecnica.

Da settimane si parla di una possibile cessione di Jesus Suso, ma al Milan non sono arrivate offerte soddisfacenti. L’esterno offensivo spagnolo potrebbe rimanere in maglia rossonera, nonostante la sua collocazione non semplice nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo.

Il mister lo sta provando come trequartista per capire se in tale ruolo possa fare la differenza. Il numero 8 del Milan ha certamente grandi doti tecniche e anche propensione agli assist, ma a livello di movimenti deve crescere tanto per agire in quella posizione. Giampaolo ci sta provando, in attesa che arrivino eventuali novità dal calciomercato.

Calciomercato Milan, proposta della Roma per Suso

Tra le società interessate a Suso c’è la Roma, che sta cercando un esterno offensivo per migliorare l’attacco di Paulo Fonseca. I giallorossi hanno avviato dei contatti concreti per cercare di assicurarsi lo spagnolo, ma per adesso non hanno messo sul piatto un’offerta che convincesse il Milan.

Oggi il Corriere della Sera rivela che la Roma ha proposto 15 milioni di euro più il cartellino di Gregoire Defrel. Il club rossonero ha rifiutato in maniera netta, vuole solamente denaro per cedere Suso. La speranza è di incassare almeno una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni. Denaro che verrebbe poi reinvestito per il rafforzamento della squadra.

La Roma per il classe 1993 nato a Cadice farà altri tentativi, ma oggi è difficile dire se accontenterà le richieste del Milan. Da non escludere l’inserimento di società estere, anche se per adesso non risultano offerte. Comunque la finestra estiva del calciomercato è ancora lunga e una partenza di Suso da Milanello non va esclusa. Nel frattempo Giampaolo cerca di adattarlo al proprio modulo 4-3-1-2, consapevole che il giocatore potrebbe essere ceduto nelle prossime settimane.

Redazione MilanLive.it

