Sfumata la pista Veretout, il Milan adesso cerca un’alternativa per rinforzare il centrocampo. Rispunta Praet, giocatore gradito a mister Giampaolo.

Acquistato Rade Krunic e praticamente preso anche Ismael Bennacer, il Milan ha bisogno di un altro rinforzo a centrocampo. Per settimane l’obiettivo è stato Jordan Veretout, che però la Fiorentina cederà alla Roma.

Il club rossonero valuta anche altri profili, tra questi c’è Dennis Praet. Come ricorda oggi La Gazzetta dello Sport, il Milan si era già mosso tempo addietro sul belga e poi aveva lasciato in stand-by questa pista. Ora il nome del centrocampista belga può tornare di moda. Si tratta di un giocatore gradito a Marco Giampaolo, che lo ha allenato a Genova nelle ultime stagioni.

L’operazione non è semplice, dato che la Sampdoria chiede circa 25 milioni di euro per il proprio gioiello. Praet è finito anche nel mirino di Valencia e Leicester City, che nelle ultime settimane hanno intensificato i contatti. La presenza di Giampaolo sulla panchina del Milan potrebbe aiutare, spingendo l’ex Anderlecht a scegliere la destinazione rossonera a discapito delle altre. Il 25enne nato a Lovanio ha voglia di mettersi alla prova in una piazza più importante e certamente gradirebbe un approdo a Milano.

Gazzetta – Milan, novità Zaracho: contatti avviati, prezzo fissato

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it