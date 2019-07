Milan, occhi in Spagna per il sogno Angel Correa. L’Atlético stanzia una maxi cifra e il Diavolo potrebbe raggiungerla con le cessioni di Patrick Cutrone e André Silva. Ci sono già delle offerte importanti.

E’ Angel Correa l’ultimissima suggestione di mercato in casa Milan. Come riferisce anche La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’attaccante argentino dell’Atlético Madrid, apparentemente in rotta con Colchoneros, è il nuovo grande obiettivo del Diavolo per un super tandem offensivo con Krzysztof Piatek.

Si tratta tuttavia di un sogno costoso, da 55 milioni di euro e che bisognerebbe finanziare con due cessioni importanti. Ossia quelle di André Silva e Patrick Cutrone, rispettivamente nel mirino di Monaco e Wolverhampton.

Calciomercato Milan, la richiesta per Angel Correa

Ma non è solo questo il grande ostacolo. Piuttosto – rivela la rosea – parallelamente c’è anche la ferrea volontà del club spagnolo intenzionato a non privarsi del giocatore. Così oltre la maxi cifra richiesta – già ritenuta eccessivamente alta per la società rossonera – pesa anche la volontà degli spagnoli di trattenere il fantasista argentino con contratto fino al 2024. Tant’è che Andrea Berta, Ds della società di Madrid, già un anno fa rifiutò un’offerta del Barcellona da 43 milioni più 5 di bonus.

Il Milan, tuttavia, non molla e proseguiranno i contatti con l’Atlético per sondare la pista. Anche perché dall’Argentina continuano a rimbalzare voci inerenti a mal di pancia del giocatore, il quale sembrerebbe intenzionato a cambiare aria dopo cinque anni nella capitale spagnola.

Milan, offerte importanti per Cutrone e André Silva

Nel frattempo occhio a Cutrone e Silva. Che potessero finire sul mercato era anche ovvio in fondo, ma più difficile era immaginare che a fare le valigie potessero essere proprio entrambi. Invece lo scenario – assicura la rosea – è assolutamente plausibile: sul giovane attaccante di Como è piombato il Wolverhampton, disposto a versare i 25 milioni richiesti dal Milan, mentre per l’attaccante lusitano è forte l’interesse del Monaco e qui la dirigenza anche potrebbe incassare una cifra che oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Redazione MilanLive.it

