Le ultime notizie di calciomercato Milan riguardanti il possibile trasferimento di Suso alla Roma. Il club rossonero non vuole svendere e provoca chiedendo Zaniolo.

Oggi a Casa Milan c’era Alessandro Lucci, agente di Jesus Suso. Con lui Serginho, ex giocatore rossonero che è diventato suo collaboratore. Sul tavolo il futuro del giocatore.

Stasera Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha confermato che la Roma vuole l’esterno offensivo spagnolo, molto gradito all’allenatore Paulo Fonseca. Ma il il club rossonero non ha alcuna intenzione di svendere il proprio numero 8, ritenuto di ottimo valore e dunque da non cedere alla leggera. La valutazione del cartellino è sui 40 milioni di euro, non si fanno regali.

Affinché Suso vada alla Roma serve che si verifichino delle condizioni specifiche, o a livello di offerta economica oppure di contropartite tecniche. I giallorossi hanno fatto delle proposte in questi giorni, ma sono state tutte rifiutate. Si è parlato di Steven Nzonzi, Patrik Schick e Maxime Gonalons ad esempio. Il Milan ha fatto una provocazione chiedendo Nicolò Zaniolo, che però la Roma non intende cedere. Le parti si risentiranno, in questo momento la trattativa è abbastanza bloccata.

