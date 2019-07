Calciomercato Milan: contatti concreti per Correa, atteso l’Atletico Madrid in Italia per trattare con la società rossonera. Novità anche su André Silva, che piace al Monaco.

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, stasera nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale” ha fornito aggiornamenti sulle trattative riguardanti il Milan.

Viene confermato il forte interesse per Angel Correa, seconda punta (ma anche esterno offensivo) che milita nell’Atletico Madrid. Nella giornata di martedì è atteso un incontro tra la società rossonera e Andrea Berta, dirigente dei Colchoneros che sarà in Italia per parlare del 24enne talento argentino.

In uscita c’è André Silva, che piace molto al Monaco e l’agente Jorge Mendes si è già attivato per questo affare. Di Marzio rivela che il noto procuratore ieri era a Milano ed ha incontrato Oleg Petrov, vicepresidente e direttore generale del club monegasco.

Per quanto riguarda invece Patrick Cutrone, il ragazzo non appare troppo convinto dell’idea di trasferirsi nel Wolverhampton. Nelle scorse si era parlato di un suo passaggio in Premier League, però l’attaccante per adesso preferisce restare il Milan e attende eventualmente squadre migliori. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

