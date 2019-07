Oggi a Milanello presentazione ufficiale di Hernandez e Krunic in conferenza stampa. Si tratta dei due unici colpi di mercato del Milan finora.

13.34 – Krunic: “Sono una mezzala moderna, gioca in tutte le fasi di gioco, il classico box-to-box. Mi dicevano sempre che assomiglio ad Hamsik, ma lui è più tecnico, io ho più fisico. Il mio idolo è Ricardo Kaka, ma lui è più trequartista. Guardo molto De Bruyne del Manchester City, penso che abbiamo le stesse caratteristiche”.

13.33 – Theo Hernandez: “Sono contentissimo di essere qui. Nei primi giorni ho subito sentito un’atmosfera piacevole. Mi sento sereno, spero di poter giocare tante partite qui”.

13.30 – Krunic: “L’impressione è fantastica, proprio come me lo aspettavo. Il Milan è una grande società e un grande club. Mi sono trovato benissimo finora, non vedo l’ora di stare col gruppo e giocare le partite”.

News Milan: diretta live presentazione di Hernandez e Krunic

In attesa che finisca la Coppa d’Africa 2019 per definire l’acquisto di Ismael Bennacer, il calciomercato in entrata del Milan per adesso è limitato a Theo Hernandez e Rade Krunic. Sono loro due i volti nuovi finora consegnati a Marco Giampaolo.

Nonostante siano già stati annunciati a inizio luglio, solamente per oggi è stata fissata la conferenza stampa di presentazione. I due avevano già parlato al canale ufficiale Milan TV, però oggi parleranno presso il centro sportivo Milanello di fronte ai giornalisti.

