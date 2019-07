Sacchi da sempre sponsorizza Giampaolo, nuovo allenatore del Milan. Il grande Arrigo è convinto che lui sia la persona giusta per guidare la squadra rossonera.

Non è un mistero l’ammirazione che Arrigo Sacchi prova nei confronti di Marco Giampaolo. Il leggendario allenatore del “Milan degli Immortali” ha sempre speso parole di elogio nei confronti dell’attuale mister rossonero

Intervistato da Sportmediaset, nuovamente Sacchi ha parlato di Giampaolo in maniera molto positiva: “Fa parte di quegli otto-nove allenatori che io considero degli strateghi e che possono contribuire al miglioramento dei giocatori e al buon funzionamento di una squadra. Questa è la strada giusta e io faccio un tifo spudorato per gli allenatori come Giampaolo”.

Al maestro di Fusignano viene domandato se si riveda un po’ nell’attuale tecnico rossonero. A tal proposito ha risposto: “Quando arrivai al Milan, un giornale importante mi definì ‘un signor nessuno’. Probabilmente era così, però il calcio è uno sport che può consentire a un signor nessuno con dei valori di essere inserito nell’elenco dei dieci allenatori che hanno rivoluzionato il calcio e addirittura al terzo posto nella classifica degli allenatori di tutti i tempi da France Football”. Vedremo se Giampaolo riuscirà a fare un buon lavoro in una piazza esigente come Milano.

