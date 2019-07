Theo Hernandez felice di vestire la maglia del Milan. Ieri è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa, molto motivato ad affrontare la nuova esperienza.

Quella di ieri è stata la giornata della presentazione di Theo Hernandez e Rade Krunic, che a Milanello hanno sostenuto la consueta conferenza stampa. Un appuntamento avvenuto qualche settimana dopo il loro effettivo acquisto da parte del Milan.

Ovviamente c’era grande curiosità di sentirli parlare. Entrambi sono apparsi molto motivati e orgogliosi nell’intraprendere la nuova avventura in maglia rossonera. Arrivando dall’estero, in particolare da una squadra come il Real Madrid, c’era molto interesse nell’ascoltare le parole di Hernandez. Un calciatore voluto direttamente da Paolo Maldini, volato a Ibiza per incontrarlo e convincerlo quando in Spagna veniva dato in direzione Bayer Leverkusen.

Oggi Theo tramite il suo profilo ufficiale Twitter ha ribadito la sua felicità nel indossare la maglia del Milan: «Quando giocavo al Real Madrid pensavo che mi sarebbe piaciuto giocare qui per la squadra storica che è. E ora sono al Milan con la speranza di vincere molti titoli». Il terzino sinistro francese ha grande voglia di fare bene, sa che deve migliorare tanto ed è a completa disposizione di Marco Giampaolo per lavorare sodo. Ieri nell’amichevole disputata a Milanello contro il Novara ha segnato il gol del definitivo 1-1 con una bella conclusione mancina dalla distanza.

Quando giocavo al @realmadrid pensavo che mi sarebbe piaciuto giocare qui per la squadra storica che è. E ora sono al @acmilan con la speranza di vincere molti titoli https://t.co/NvfovYLQmf #ForzaMilan #ACMilan #TH1️⃣9️⃣ pic.twitter.com/faK47FV5kI — Theo Hernandez (@TheoHernandez) 20 luglio 2019

