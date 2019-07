La Roma ha ufficializzato tramite un comunicato stampa, l’acquisto dalla Fiorentina di Jordan Veretout. Rivelati nel dettaglio anche costo dell’operazione e ingaggio del calciatore.

È stata lunga trattativa quella che ha portato a decidere il futuro professionale di Jordan Veretout. Il Milan ha avuto diversi colloqui con la Fiorentina e gli agenti del giocatore, così come il Napoli. Ma alla fine a spuntarla è stata la Roma.

Oggi è anche arrivata l’ufficialità: Veretout è un nuovo giocatore della Roma. Due stagioni dopo il suo arrivo in Italia, con 69 partite giocate in Serie A, 13 gol e 5 assist. Il club giallorosso tramite un lungo comunicato ufficiale, ha riferito anche cifre e dettagli economici precisi dell’operazione.

Ufficiale Veretout-Roma: i dettagli economici

Così si legge dal sito ufficiale: “Il Club rende noto di aver acquistato a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del giocatore dall’ACF Fiorentina. L’accordo prevede un corrispettivo fisso di 1 milione di euro per il prestito, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 16 milioni di euro, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, nonché il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte di A.S. Roma e del Calciatore di determinati obiettivi sportivi. Con il centrocampista classe 1993 è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024”.

Durante il suo contratto quinquennale, Veretout percepirà dalla Roma uno stipendio netto di 2,3 milioni di euro più bonus. Pare inoltre che l’agente del francese, Mario Giuffredi, abbia ricevuto una commissione per il trasferimento del proprio assistito pari a 2 milioni di euro. Probabilmente è questo uno dei motivi che ha spinto il Milan a non proseguire nell’operazione.

✅✍️🤝 UFFICIALE: Jordan Veretout è un calciatore della Roma! 🇮🇹 Questa estate l’#ASRoma sta collaborando con @TelefonoAzzurro Gli annunci video dei nuovi acquisti sono utilizzati per sensibilizzare l’opinione pubblica sui minori scomparsi, inclusi questi tre bambini italiani pic.twitter.com/sRK6ffHkXI — AS Roma (@OfficialASRoma) 20 luglio 2019

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it