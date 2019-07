Sondaggio MilanLive.it: lo prendereste Angel Correa come seconda punta nel Milan di Giampaolo? Votate in tanti!

Ore fondamentali per il calciomercato Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara, grazie all’aiuto di Jorge Mendes, hanno chiuso oggi la prima super cessione: André Silva passa al Monaco per circa 30 milioni.

Vi abbiamo già raccontato quale sarà l’impatto di questa operazione di mercato sul bilancio: il club rossonero realizzerà una plusvalenza di 9 milioni circa, senza dimenticare il risparmio dell’ingaggio (2 milioni netti, 3,7 lordi). Il calciatore ha già lasciato il ritiro negli States per raggiungere il Principato e iniziare una nuova avventura.

Finalmente una cessione importante per il Milan. Che adesso però ha un’altra priorità: l’acquisto di una seconda punta, ruolo che ad oggi in rosa non è coperto. Nell’amichevole contro il Novara in quella posizione ha giocato Samu Castillejo, ma lui è un esterno puro e lì non convince granché.

Nelle idee della società e di Marco Giampaolo c’è un giocatore di ruolo. Un attaccante che sappia girare bene intorno alla prima punta, che possa dare qualità e fantasia a tutta la fantasia. La società avrebbe individuato in Angel Correa l’uomo con le caratteristiche ideali per affiancare Krzysztof Piatek nell’attacco titolare.

Andrea Berta, direttore sportivo dell’Atletico Madrid, sarà martedì a Milano per provare a raggiungere un accordo. Il Milan ha già l’intesa con il calciatore e il suo entourage. La richiesta degli spagnoli è spropositata: 55 milioni, Maldini e Massara puntano a chiudere per 35 milioni.

Sui social, come sempre, i tifosi sono divisi. Ecco quindi che MilanLive.it vi propone un sondaggio per capire da che parte è la maggioranza: per sostituire André Silva, prendereste Angel Correa? Via alle votazioni!

