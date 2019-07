Il Milan insiste per Demiral. Oggi ci sono stati nuovi contatti: Maldini lo ha chiesto a titolo definitivo, la Juventus si oppone e spara altissimo sul prezzo.

Il Milan ha scelto Merih Demiral per la difesa: è il preferito di Marco Giampaolo e la società sta lavorando per accontentarlo. Come riportato da Sky Sport, nelle intenzioni del club c’è l’acquisto a titolo definitivo del giocatore.

Ed è proprio questo l’ostacolo principale: la Juventus, seppur coperta in difesa con anche Matthijs de Ligt, non vuole perdere il controllo del giocatore, ma piuttosto preferirebbe venderlo in prestito. Condizione che non convince il Milan, che ha già rifiutato altri giocatori con questo tipo di formula perché non vuole valorizzare calciatori di altri.

Una politica chiara, precisa e condivisibile quella di Paolo Maldini. Ma Demiral piace molto, soprattutto all’allenatore. Che lo avrebbe chiesto espressamente. La Juventus lo ha preso poche settimane fa dal Sassuolo per 18 milioni, adesso magicamente la valutazione è salita sui 35-40 milioni. In più Fabio Paratici chiederebbe un’opzione di riacquisto, ma il Diavolo non sarebbe d’accordo.

Chiaramente il Milan non spenderà mai quella cifra per il difensore. Che è sì un desiderio di Giampaolo, ma il club non vuole sottostare a queste strane manovre di mercato. Intanto nei prossimi giorni si chiuderà l’affare Angel Correa: 40 milioni subito all’Atletico Madrid, poi bonus ancora da definire. C’è chi parla di operazione complessiva da 50 milioni, ma su questo non ci sono ancora certezze.

