Milan, è la settimana di Ismael Bennacer. Il neo acquisto rossonero è in arrivo e spuntano già le tre richieste di Marco Giampaolo.

E’ la settimana di Ismael Bennacer al Milan. Perché dopo il successo della Coppa d’Africa e il premio di miglior giocatore della competizione, il 21enne algerino è pronto a sbarcare in città per abbracciare ufficialmente il rossonero.

Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, il giocatore sarà a Milano tra domani e dopo domani per le visite mediche e la firma del contratto con cui si legherà al Diavolo per cinque anni.

Milan, le cifre dell’affare Bennacer

Si tratterà tuttavia solo di una toccata e fuga, perché poi l’ex Empoli ripartirà per le vacanze e avrà il primo approccio con la squadra direttamente nelle due settimane che anticiperanno l’esordio in campionato.

Un affare totale da 16 milioni più bonus, con ingaggio da 1.5 milioni di euro per il giocatore. Il tutto – rivela il quotidiano – al termine di un tira e molla con il suo agente, che per alcuni giorni ha cercato il gioco al rialzo soprattutto sulle commissioni.

Ma alla fine ha prevalso la volontà di Bennacer di indossare la maglia del Milan e di ritrovare l’amico Rade Krunic, il quale lo ha aggiornato su com’è il mondo Milan.

Giampaolo e le tre richieste a Bennacer

Una volta effettivamente operativo, Marco Giampaolo gli chiederà qualità, rapidità di pensiero e di esecuzione e ricerca di verticalità. I tre comandamenti basilari che il tecnico pretende dal proprio maymaker, nonché caratteristiche che il giocatore ha già dimostrato di avere nel proprio DNA.

Considerando la struttura fisica del classe 98, poi, non dovrebbe essere un problema entrare subito in forma. Diventare il nuovo faro della mediana rossonera: sarà questo il prossimo titolo da portare a casa.

