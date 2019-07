Bennacer sta per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan. Conclusa la Coppa d’Africa, è ora in Italia per gli ultimi dettagli prima della firma.

Ismael Bennacer è pronto ad iniziare la sua avventura al Milan. Conclusa la Coppa d’Africa con grandi prestazioni e la vittoria finale dell’Algeria, il giocatore è atterrato oggi a Milano alle ore 13.

Adesso per il centrocampista di proprietà dell’Empoli inizierà l’iter che lo porterà prima ad effettuare le visite mediche presso la clinica “La Madonnina” e poi a firmare il contratto nella sede Casa Milan in via Aldo Rossi. I colleghi di Tuttomercatoweb spiegano che oggi svolgerà la prima parte dei controlli medici. L’operazione al club costa circa 16 milioni di euro più 2 di bonus. Bennacer firmerà un contratto quinquennale da 1,5 milioni netti annui.

La bontà dell’affare è stata confermata dal rendimento avuto dal 21enne centrocampista algerino in Coppa d’Africa. Già la stagione all’Empoli era stata positiva, però era comunque emerso qualche dubbio sull’operazione effettuata dal Milan. In molti si aspettano nomi di maggiore spessore, ma Bennacer con la maglia dell’Algeria ha mostrato ottime cose e vuole ripeterle anche con quella rossonera. E un altro innesto per il centrocampo di mister Marco Giampaolo arriverà. Intanto prepariamoci a dare il benvenuto ad Ismael.

