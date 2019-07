Il Milan pronto ad ufficializzare l’acquisto di Bennacer, arrivato dall’Empoli. Per lui contratto di cinque anni, dopo le visite mediche superate ieri.

Ismael Bennacer è un nuovo giocatore del Milan. Superate ieri le visite mediche e il test per l’idoneità agonistica, oggi il giocatore è arrivato in sede poco dopo le 12 per firmare il contratto.

Il centrocampista proveniente dall’Empoli si lega al club rossonero per cinque anni. Percepirà un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro netti annui. Il Milan ha investito 16 milioni più bonus per assicurarsi il miglior giocatore della Coppa d’Africa 2019, vinta proprio dall’Algeria di Bennacer. Un colpo che regala al centrocampo di Marco Giampaolo un elemento di ottimo tasso tecnico.

L’algerino classe 1997 sarà chiamato a dare maggiore qualità alla manovra di gioco del Milan, che da anni necessita di un vero metronomo in mezzo al campo. Bennacer è molto giovane e non va caricato di responsabilità eccessive, però quando indossi una maglia prestigiosa come quella rossonera le pressioni e le aspettative sono la normalità. Dovrà essere bravo a lui a dimostrare di essere all’altezza. E chiaramente dovrà essere abile anche Giampaolo nel valorizzarlo al meglio. Il talento c’è, non ci sono dubbi.

