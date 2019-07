Nuove informazioni sull’acquisto di Angel Correa da parte del Milan da Alfredo Pedullà. Ecco i dettagli dell’operazione e anche del contratto del giocatore.

Nei prossimi giorni il Milan formalizzerà l’acquisto di Angel Correa, il sostituto di André Silva. Che andrà al Monaco per circa 30 milioni, operazione indirizzata e gestita da Jorge Mendes, il suo potente procuratore.

In queste ore sono arrivate conferme sull’accordo per l’acquisto dell’argentino: da diversi giorni c’è il sì del giocatore, è di poco fa invece la notizia dell’intesa raggiunta con l’Atletico Madrid. Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito, ha fornito i dettagli di questa operazione e del contratto del giocatore.

C’è ancora qualche dubbio per quanto riguarda il costo del cartellino: inizialmente si era parlato addirittura di 57 milioni (fra parte fissa e bonus), invece il noto giornalista spiega che sul piatto c’è una proposta da 40 milioni più bonus – da definire nelle prossime ore – per avvicinarsi alla richiesta iniziale di 50.

Per quanto riguarda il contratto, Correa firmerebbe un contratto di cinque anni a 3 milioni a stagione. Come già detto, il sì dell’argentino è arrivato già da qualche giorno. La notizia è stata anticipata da Tyc Sports, poi confermata anche in Spagna e infine dai giornalisti italiani.

Andrea Berta, direttore sportivo dell’Atletico, sarà presto in Italia per chiudere l’affare. I Colchoneros hanno fretta perché vogliono chiudere per l’acquisto di James Rodriguez. Gli farebbe spazio proprio Correa, che porterà nelle casse degli spagnoli un altro importante incasso – al quale va aggiunto quello di Antonio Griezmann (120 milioni), di Lucas Hernandez (80 milioni) e Rodri (70 milioni).

Bertolacci sul Milan: “Mai avute possibilità. Rimasi per Gattuso”

