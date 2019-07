Bertolacci è tornato a parlare di Milan dopo il polemico addio alla scadenza di contratto. Il centrocampista ha spiegato perché ha giocato così poco lo scorso anno.

Andrea Bertolacci è tornato a parlare di Milan dopo il suo addio alla scadenza naturale del contratto a giugno 2019. Il centrocampista, quasi mai utilizzato nell’arco di tutta la stagione, è attualmente svincolato e aspetta l’offerta giusta.

In collegamento a Sky Sport, il calciatore ha spiegato perché, secondo lui, durante l’ultima stagione non ha mai avuto spazio: “C’è un po’ di rammarico perché non ho avuto una vera possibilità per dimostrare le mie capacità. Adesso dispiace perché non sono riuscito a mettermi in mostra”.

Bertolacci, che ha lasciato il Milan con un messaggio polemico su Instagram, ha poi continuato: “Credo siano stati diversi fattori. Forse perché ero in scadenza, forse per concetti dell’allenatore che comunque era stato il primo a volermi. Per tutto questo ho avuto poco spazio in rossonero“.

L’ex rossonero ha parlato poi di Gennaro Gattuso, che lo convinse a rimanere l’anno scorso: “È stato un fattore molto importante. Mi ha convinto in tutti i modi a restare, puntava su di me. È stata una scelta dettata dall’allenatore. Ho dato il massimo, i compagni mi chiedevano perché non giocavo. Sono situazioni che ti scuotono perché capisci che qualcosa non va”.

L’estate scorsa il centrocampista rientrò al Milan dopo un anno positivo in prestito al Genoa. Considerate le difficoltà sul mercato, Gattuso decise di trattenerlo in rosa, anche se non arrivarono mai offerte concrete per lui. Nell’idea del mister c’era quella di fare di lui il vice Lucas Biglia, ma l’exploit di Tiemoué Bakayoko e altri fattori lo hanno relegato ai margini della rosa.

Insieme a lui tanti altri giocatori non hanno rinnovato il proprio contratto: Riccardo Montolivo, Ignazio Abate, Cristian Zapata e José Mauri. Adesso Bertolacci è alla ricerca di una nuova sistemazione. Qualche offerta è arrivata, ma nulla di concreto per il momento.

