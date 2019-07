Zlatan Ibrahimovic è senza dubbio un grande giocatore dalle doti tecniche straordinarie e questo non si discute. Ciò che si può invece criticare è la condotta che a volte tiene in campo, dove più volte in carriera si è reso protagonista di episodi negativi.

Con il suo trasferimento nella Major League Soccer per vestire la maglia dei Los Angeles Galaxy la situazione non è granché cambiata. Il bomber svedese segna tanti gol e regala giocate spettacolari, però non mancano alcuni comportamenti discutibili. A maggio era stato squalificato per due giornate per aver preso per il collo Sean Johnson, portiere dei New York FC.

E adesso Ibrahimovic rischia una nuova squalifica. Nel derby vinto 3-2 contro i Los Angeles FC grazie alla sua tripletta, il capitano dei Galaxy ha rifilato una gomitata a Mohamed El Monir. Per il difensore libico una frattura alla tempia destra con annessa operazione in ospedale. La commissione disciplinare della MLS sta valutando le immagini e presto emetterà un verdetto. Per Zlatan si profilano altre partite nelle quali non potrà scendere in campo.

