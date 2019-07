Calciomercato Milan: ancora aggiornamenti su André Silva e il mancato trasferimento al Monaco. Sembrava tutto fatto, ma ora tutto è saltato: la ricostruzione.

Un’affare ormai in dirittura d’arrivo, vicinissimo alla chiusura, che invece ha avuto un risvolto inaspettato. André Silva non andrà al Monaco: saltato definitivamente il suo trasferimento. La notizia è emersa ieri in prima serata e oggi spuntano nuovi dettagli.

Dettagli e ricostruzioni da più parti. I colleghi di Sportmediaset riferiscono di due principali problemi: entrambi in fondo di natura economica. La voce lanciata dalla Francia è relativa a presunti problemi fisici, al ginocchio nello specifico, per l’attaccante portoghese, il quale nell’ultima parte di stagione con il Siviglia stava giocando poco.

Il che avrebbe portato ad un abbassamento dell’offerta avanzata dal Monaco al Milan, da 30 a 20 milioni di euro. Proprio facendo leva sulla precarietà fisica del giocatore. Inoltre non è da escludere anche un mancato accordo contrattuale tra le parti.

André Silva: Wolverhampton o Marsiglia nel futuro!



A questo punto la domanda è di facile intuizione: cosa farà André Silva? Al momento è ancora un giocatore del Milan, ma non ripartirà in USA dove attualmente i rossoneri sono in ritiro. Proprio ieri hanno fatto il loro esordio contro il Bayern Monaco, giocando una buona partita anche se è arrivata la sconfitta.

Il giocatore non rientra nei progetti societari: lo sa bene Silva e soprattutto il suo agente Jorge Mendes. Stando ai colleghi di Sportmediaset, proprio il noto procuratore potrebbe decidere di piazzarlo al Wolverhampton che da tempo cerca un attaccante.

Il club inglese era fortemente interessato a Patrick Cutrone, ma il giocatore è restìo a partire. Tempo fa si era anche discusso di un interesse dei Wolves per André Silva, che adesso potrebbe tornare di moda.

Attenzione anche all’opzione Marsiglia per André Silva, il cui futuro adesso è fortemente in discussione. La situazione resta in evoluzione, ma quel che è certo è che non giocherà per il Monaco la prossima stagione.

