Merih Demiral continua ad essere indicato come il sogno del Milan per rinforzare la difesa. Tuttavia, l’operazione difficilmente andrà in porto.

Come confermato da Sky Sport nelle ultime ore, la Juventus non intende privarsi del centrale turco. Sia la società bianconera che Maurizio Sarri hanno grande considerazione nei suoi confronti e puntano non cederlo in questa finestra estiva del calciomercato. Arrivato dal Sassuolo a inizio luglio per 18 milioni di euro, ora sembra che la Vecchia Signora lo valuti già il doppio e comunque lo ritiene non trasferibile.

Calciomercato Milan, niente Demiral: chi può arrivare in difesa?

Probabilmente il Milan dovrà rivolgere le proprie attenzioni su un altro difensore centrale, dicendo addio all’obiettivo Demiral. Nella partita di International Champions Cup contro il Bayern Monaco ha brillato Matteo Gabbia, giovane cresciuto nel vivaio, ma la società rossonera potrebbe comunque mettere a segno un colpo nel reparto. Mattia Caldara rientrerà solo verso ottobre-novembre, dunque può essere saggio prendere nel frattempo un altro difensore centrale.

Da capire quale profilo possa concretamente approdare alla corte di Marco Giampaolo. Nelle settimane scorse erano spuntati i nomi di Dejan Lovren (Liverpool), Matija Nastasic (Schalke 04), Fabian Schar (Newcastle United) ed Eric Bailly (Manchester United). Più recentemente è emerso anche quello del classe 2000 ecuadoriano Jackson Porozo del Santos. Circolano diversi rumors e si attendono le mosse concrete del Milan adesso. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara sono attivi nella campagna di rafforzamento della squadra.

