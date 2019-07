Il Wolverhampton insiste per avere Cutrone, attaccante che il Milan ritiene cedibile. La trattativa non è ancora decollata, però possono esserci presto novità.

Il futuro di Patrick Cutrone rimane tuttora incerto. Continua a trapelare la disponibilità del Milan ad una cessione, ma per adesso non risultano offerte soddisfacenti.

Il club che appare maggiormente interessato al giovane attaccante è il Wolverhampton. Dietro l’operazione ci sarebbe la regia di Jorge Mendes, agente molto legato ai Wolves e impegnato anche nella trattativa (al momento stoppata) per il passaggio di André Silva al Monaco. La destinazione, però, non sembra convincere il giocatore.

Secondo le ultime news rivelate da Sky Sport, il Wolverhampton continua ad insistere per portare Cutrone a Londra. L’operazione potrebbe costare 18 milioni di euro più bonus, cifra che a noi appare un po’ bassa se consideriamo quelle che circolano nel calciomercato negli ultimi anni. Per adesso la trattativa non è ancora decollata, ma possono esserci aggiornamenti prossimamente.

Intanto Cutrone è negli Stati Uniti con la squadra di Marco Giampaolo e ha giocato nel secondo tempo di Bayern Monaco-Milan. Uno spezzone al fianco di Krzysztof Piatek con tanto di occasione gol sciupata. Il centravanti originario di Como vorrebbe rimanere in maglia rossonera, ma valuterà eventuali offerte e destinazioni di suo gradimento. Vedremo se il Wolverhampton darà un assalto concreto e lo convincerà ad accettare la corte della squadra allenata da Nuno Espirito Santo, impegnata ora nel turno preliminare di Europa League.

