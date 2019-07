Fratture escluse per il neo acquisto Theo Hernandez. Infortunatosi stanotte durante Bayern Monaco-Milan dell’International Champions Cup, fortunatamente non ci sono gravi conseguenze per l’esterno francese

Sospiro di sollievo in casa Milan per Theo Hernandez. Infortunatosi stanotte nell’amichevole col Bayern Monaco per il debutto nell’International Champions Cup, i primi esami radiologici, fortunatamente, hanno escluso qualsiasi tipo di lesione per l’esterno francese. Lo riferisce Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito.

Milan, l’entità dell’infortunio di Theo Hernandez

Si tratta piuttosto solo di un trauma distorsivo alla caviglia destra, anche se l’uscita in barella aveva fatto temere il peggio nell’ambiente rossonero. Protagonista già contro il Novara con un super goal, l’ex Real Madrid si è distinto anche ieri con una grande prestazione contro i campioni di Germania. Ora avrà bisogno di un piccolo stop per recuperare serenamente, ma per inizio campionato – assicura il collega di SkySport – sarà pronto.

Il 21enne di Marsiglia, intanto, ieri si è guadagnato anche i complimenti di Marco Giampaolo nel post partita: “Mi è piaciuto molto, ha grande qualità e grande forza. Peccato che si sia fatto male, ma mi è piaciuto molto nei minuti in cui ha giocato”.

Milan, infortunio alla caviglia per Theo Hernandez: la dinamica (VIDEO)

