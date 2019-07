🚨| Esordio sfortunato per Theo #Hernandez! Il francese è costretto a lasciare il campo poco prima dell’intervallo in seguito ad una botta alla caviglia subita in un contrasto! ⚽️@IntChampionsCup #MilanBayern#SiICC pic.twitter.com/1Sz36EOTA6 — Sportitalia (@tvdellosport) 24 luglio 2019

Nel corso del primo tempo di Bayern Monaco–Milan, Theo Hernandez è stato costretto a chiedere il cambio per un infortunio alla caviglia destra. Al suo posto è entrato Andrea Conti.

L’infortunio è stato molto chiaro e la dinamica ha fatto subito pensare a qualcosa di grave. In una delle sue meravigliose discese di questo primo tempo, l’ex Real Madrid ha girato il piede in maniera innaturale in seguito ad un contrasto con un avversario. Si pensava inizialmente ad una semplice contusione, ma il rischio che sia qualcosa di più c’è.

Infatti dopo aver provato a rialzarsi, Theo si è accasciato nuovamente a terra molto dolorante, quasi in lacrime. Così lo staff medico rossonero è stato costretto a chiedere l’ingresso della barella e soprattutto il cambio imminente. Lo spagnolo ha lasciato il rettangolo verde disperato e con le mani sul volto. Una brutta botta per lui e per il Milan, soprattutto per la prestazione vista finora.

Theo è stato infatti probabilmente il migliore in campo di tutto il Milan. Ha iniziato il match subito con una splendida discesa, con tanto di colpo di tacco per saltare il difensore e il tiro in porta. Nel corso dei minuti ci ha riprovato in più occasioni. Oltre a questo strapotere fisico, ha messo in mostra anche un’ottima tecnica di base. Speriamo che non sia un infortunio grave e che possa rimettersi il prima possibile.

