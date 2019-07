Il talento francese Ben Yedder potrebbe liberarsi dal Siviglia in questa sessione di mercato. Anche il Milan sembra essersi interessato a lui

C’è un attaccante, brevilineo e poco muscolare, di cui si parla sempre molto poco a livello internazionale ma che da anni segna gol a raffica tra Liga spagnola e coppe europee.

Si tratta di Wissam Ben Yedder, centravanti classe 1990 in forza al Siviglia, squadra che tre anni fa ha puntato forte su di lui dopo averlo visto esprimersi alla grande con la maglia del Tolosa. Un calciatore francese che ha dalla sua la grande rapidità ed un senso del gol non indifferente.

André Silva rientrato a Milano: si sta allenando a Milanello

Il Milan in corsa per il francese Ben Yedder: spunta una clausola particolare

Sul conto di Ben Yedder di recente sono cresciute diverse voci e chiacchiere di calciomercato, visto che è stato lo stesso calciatore transalpino a far capire di voler lasciare Siviglia durante la sessione estiva in corso. La sua idea è quella di provare altre esperienze, magari diverse dalla Liga iberica.

Il portale spagnolo Estadio Deportivo oggi ha parlato di ipotesi italiana per Ben Yedder: il Milan si sarebbe iscritto alla corsa per questo veloce attaccante, unendosi ai rivali di Napoli e Roma e agli inglesi del Manchester United. Il calciatore 28enne ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, sfruttabile per evitare di trattare con il Siviglia e raggiungere subito un accordo con il suo entourage.

Ma secondo il Corriere dello Sport spunterebbe una particolare clausola che potrebbe agevolare il trasferimento di Ben Yedder: si tratta della cosiddetta clausola di stabilità, un’opzione per i calciatori che hanno superato i 25 anni di età e che non rinnovano il proprio contratto da almeno tre anni di liberarsi dal loro attuale ingaggio (purché sia a meno di due anni dalla scadenza). Ben Yedder e il Siviglia sono lontani da eventuali proposte di rinnovo e il contratto del francese scadrà nel 2021. Una possibilità intrigante per il giocatore nativo di Sarcelles e per il Milan, alla continua ricerca di una seconda punta rapida e di qualità.

CorSera – Tante richieste per Gabbia, ma Giampaolo vuole tenerlo

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it