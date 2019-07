Si è conclusa con un nulla di fatto la trattativa per André Silva al Monaco. Era tutto fatto, ma qualcosa è andato storto. C’è chi parla di mancato accordo economico, ma in molti insistono con problemi rilevati al club monegasco durante le visite mediche.

Fra questi c’è anche la giornalista Claudia Garcia, come ha scritto sul proprio profilo Twitter. La stessa ha anche aggiunto che il calciatore è già rientrato a Milano e si sta allenando a Milanello da solo. Attende novità per quanto riguarda il suo futuro, perché adesso il Milan è già alla ricerca di un’altra sistemazione con l’aiuto di Jorge Mendes.

#AndreSilva è già a #Milano. Sta allenando a #Milanello. Aspetta notizia per il futuro. Ha lasciato Montecarlo subito dopo l’esito negativo degli esami martedì sera. — Claudia Garcia (@claubgarcia) July 25, 2019

Il portoghese ha lasciato Montecarlo praticamente subito dopo le visite mediche di martedì sera. Adesso aspetta notizie dalla società. Si è parlato di un possibile ritorno di fiamma del Wolverhampton, che però nel frattempo sta accelerando per Patrick Cutrone. C’è la prima offerta da 18 milioni più bonus, siamo vicini all’accordo.

Vedremo se arriveranno altre offerte per André Silva o se ci sarà un altro tentativo del Monaco, che magari chiederà uno sconto al Milan. Tutto dipende da ciò che è veramente successo fra club e giocatore per far saltare la trattativa. I rossoneri hanno fretta di vendere.

