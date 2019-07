Grande condizione e grinta dimostrata da Matteo Gabbia, difensore centrale del Milan che la squadra rossonera vuole trattenere in rosa

In attesa di completare la rosa, in particolare il reparto di difesa, tramite innesti di mercato, il Milan si gode a sorpresa un giovane talento che sta mostrando maturità e carattere.

Il difensore centrale Matteo Gabbia, reduce da una stagione in prestito alla Lucchese e dal Mondiale Under 20 giocato da titolare in maglia azzurra, è la rivelazione del Milan che è volato di recente negli Stati Uniti per disputare l’International Champions Cup 2019.

Garcia: “Milan ad un passo da Leao del Lille”

Tutti pazzi per il giovane Gabbia. Ma Giampaolo intende testarlo

Il centrale classe ’99 è rientrato a Milanello ed è stato convocato da mister Marco Giampaolo per l’ICC, vista anche l’emergenza difensiva attuale della sua squadra. Gabbia sta sfruttando l’occasione: in allenamento pare essere uno dei più brillanti, lavorando con grinta e costanza. Inoltre la sua prova contro il Bayern Monaco in amichevole da titolare difensivo ha convinto non poco gli osservatori e gli addetti ai lavori.

Non a caso sulle tracce di Gabbia, come scritto anche dal Corriere della Sera, vi sarebbero diversi club italiani. Su tutti Chievo Verona e Brescia, pronti a prenderlo in prestito per farlo giocare titolare e provare successivamente anche a riscattarlo a titolo definitivo. Un’idea che però il Milan ad oggi non sembra voler prendere in considerazione.

Giampaolo è affascinato dall’ipotesi di lanciare il ragazzo nativo di Busto Arsizio in prima squadra e fare affidamento su di lui, considerato uno degli stopper italiani più talentuosi del momento. Certo, qualcosa potrebbe cambiare qualora arrivasse dal mercato un rinforzo di primo piano per la difesa (Demiral, Rugani e Lovren i nom più gettonati) ma per adesso Gabbia resta a disposizione del Milan con la speranza di farsi notare.

Arsenal, ufficiale: preso Dani Ceballos

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it