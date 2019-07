A sorpresa il Milan vorrebbe chiudere a breve per Rafael Leao, portoghese del Lille considerato vera e propria stella del futuro

Tutto ancora da decifrare quello che sarà il mercato del Milan da oggi ad inizio settembre, quando terminerà il periodo per la costruzione delle rose per la prossima stagione.

Le ultime mosse sembrano essersi bloccate: stop per ora alla cessione di André Silva mentre c’è ottimismo per l’arrivo di Angel Correa in attacco ma si lavora ancora sui dettagli, visto che l’operazione con l’Atletico Madrid è molto costosa e complessa.

Arriva però una notizia davvero inaspettata, riferita su Twitter da Claudia Garcia. La giornalista sportiva, piuttosto informata sui temi del calciomercato internazionale, ha appena fatto sapere che il Milan è molto vicino all’accordo con Rafael Leao, giovanissimo attaccante classe ’99 in forza al Lille e già accostato a diversi club di prima fascia, come Napoli, Inter e Roma oltre ad alcune società di Premier League inglese.

Secondo la Garcia, i rossoneri avrebbero al momento messo in stand-by l’affare Correa proprio per lo svilupparsi improvviso della trattativa per Leao, che verrebbe soffiato così alle rivali dirette e diventerebbe la spalla ideale di Piatek per l’attacco del Milan della prossima stagione.

Addirittura si parla di rapporti proficui tra Milan e Lille, società accomunate dai legami con il fondo d’investimento Elliott Management; una collaborazione importante che dunque potrebbe far nascere diverse operazioni di calciomercato. Inoltre la giornalista parla anche di un affare ormai chiuso tra Lille e Arsenal per il passaggio di Nicolas Pepé ai ‘Gunners’, anche se nelle ultime ore si torna a parlare di Napoli molto forte per il talentuoso attaccante ivoriano. Non resta dunque che attendere novità e conferme.

#RafaelLeão tratta con il #Milan, sempre nell'ottica di una collaborazione che esiste tra lo stesso #Milan e il #Lilla, i due club hanno un legame con il fondo Elliot. — Claudia Garcia (@claubgarcia) July 25, 2019

