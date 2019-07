Il Genoa vuole fare un tentativo per Lucas Biglia. Il Milan, dopo l’ottima prestazione contro il Bayern Monaco, ragiona sulla possibilità di trattenerlo.

Lucas Biglia è stato uno dei migliori in campo in Bayern Monaco–Milan, la prima uscita stagionale del club rossonero. L’argentino, sceso in campo da regista e con la fascia di capitano al braccio, è stato quasi perfetto in entrambe le fasi.

Un’ottima prestazione la sua, da sette in pagella. Con Marco Giampaolo può ritagliarsi un posto importante, nonostante la società preferirebbe venderlo perché lo considera troppo avanti con l’età e con un ingaggio troppo alto. Se non si riuscisse a piazzare altrove, il Milan se lo terrà per l’ultimo anno di contratto, magari come chioccia per Ismael Bennacer, che sarà il mediano titolare.

Paolo Maldini e Frederic Massara avevano provato ad inserirlo come contropartita tecnica per l’acquisto di Jordan Veretout, ma la Fiorentina non l’ha accettato (seppur Vincenzo Montella lo stimi molto). Non se n’è fatto nulla e per il momento la situazione è ferma. Non sono arrivati interessamenti concreti, né tanto meno delle offerte, nemmeno dal Sud America o dalla Francia.

Spunta però il Genoa. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, il club di Enrico Preziosi ha intenzione di fare un tentativo per Biglia. L’ostacolo più grande resta sempre l’ingaggio, troppo alto anche per le casse dei rossoblu: 3,5 milioni. Con Aurelio Andreazzoli può fare bene, ma dopo la partita dell’altra notte probabilmente il Milan ci ripenserà.

#Biglia, ottimo impatto con la nuova stagione. Ma il #Genoa ci vuole provare — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 25, 2019

