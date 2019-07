Alfredo Pedullà è convinto che il Monaco farà un altro tentativo per André Silva. Ma intanto sullo sfondo c’è il solito Wolverhampton che potrebbe inserirsi.

Il giallo André Silva non si è ancora risolto del tutto. La notizia dell’affare saltato con il Monaco si è diffusa nella serata di ieri, oggi solo conferme. La trattativa si sarebbe arenata per un mancato accordo economico, anche se in Francia si è parlato di problema nelle visite mediche come diversivo.

Il portoghese aveva lasciato il ritiro americano del Milan per volare a Montecarlo, fare le visite mediche e iniziare questa nuova avventura. Buon per lui, buon per il club rossonero, che avrebbe incassato 30 milioni e con 9 milioni di plusvalenza. Invece qualcosa è andato storto e oggi qualcuno ha parlato di trattativa definitivamente saltata.

Invece Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato di un possibile ultimo tentativo del Monaco. I monegaschi vogliono capire se ci sono i margini per riuscire a chiudere l’affare. Ma intanto sul giocatore sarebbe piombato con forza il Wolverhampton, altro club in cui Jorge Mendes ha parecchi interessi.

Si parla da due anni dell’interesse dei Wolves per il portoghese. Gli inglesi vorrebbero approfittare di questa situazione per inserirsi. Sky Sport ha parlato di un’offerta già fatta al Milan per Patrick Cutrone intanto, ma ora la priorità potrebbe diventare André Silva. I Wolves sono pronti a passare l’azione qualora dovesse definitivamente tramontare la pista Monaco.

