Suso può lasciare il Milan e sulle sue tracce non c’è solamente la Roma. Anche il Siviglia lo ha inserito nella lista dei possibili acquisti per rinforzare l’attacco.

Il futuro di Jesus Suso continua ad essere argomento di discussione. Il suo agente Alessandro Lucci è stato più volte a Casa Milan in queste settimane per discutere dell’eventuale cessione, ma per adesso il trasferimento è tutt’altro che vicino.

La Roma è il club che ha mostrato maggiore interesse per l’esterno offensivo spagnolo. Tuttavia, finora le offerte non hanno convinto Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara. La società giallorossa ha proposto delle contropartite tecniche che non interessano al Milan, intenzionato a ricavare 35-40 milioni di euro dalla cessione del proprio numero 8.

Calciomercato Milan, non solo Roma: anche il Siviglia pensa a Suso

Per adesso la trattativa non sta decollando con la Roma, comunque ancora decisa a tentare di mettere le mani sul calciatore. Da valutare se potranno inserirsi altre squadre sul giocatore. In Spagna il quotidiano Marca spiega che nel corso della trasmissione El Golazo è stato rivelato che il Siviglia prende in considerazione Suso come alternativa a Steven Bergwijn. Un accostamento che già nel recente passato è stato fatto.

L’obiettivo principale del club andaluso è l’esterno offensivo del PSV Eindhoven, che però chiede oltre 35 milioni per cedere la propria stella. I contatti sono in corso il direttore sportivo Monchi spera di chiudere l’accordo presto, ma non intende spingersi oltre i 30 milioni già offerti. Allo stesso tempo, il dirigente del Siviglia valuta anche delle alternative e Suso è un profilo che gli interessa, già quando lavorava alla Roma lo voleva. Può costare anche qualche milione meno di Bergwijn, se il Milan pur di cederlo concederà uno sconto rispetto alle richieste iniziali. Vedremo se si svilupperà qualcosa sull’asse Italia-Spagna tra le due società.

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it