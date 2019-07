Il Milan continua a monitorare Matias Zaracho del Racing. Il suo agente sarebbe in Italia in queste ore. La richiesta degli argentini però è molto alta.

Matias Zaracho è un altro profilo che il Milan sta valutando. Il centrocampista offensivo del Racing piace molto a Frederic Massara, che lo avrebbe proposto a Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Non se n’è più parlato in questi giorni, ma è rimasto nel radar.

Come scrive Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, l’agente del calciatore argentino sarebbe a Milano: proseguono i contatti con il Milan, che però si scontra con la richiesta di 24 milioni del Racing, cifra presente nel contratto come clausola rescissoria. Bisogna capire se la società di via Aldo Rossi sarà davvero disposta ad investire così tanto per questo giocatore, che ha comunque molto talento.

L’agente di Matias #Zaracho a Milano: continuano i contatti con il #Milan che resta al lavoro per il talento argentino, ma il #RacingAvellaneda non fa sconti e vuole tutti i 24 milioni della clausola rescissoria. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 25, 2019

Rientra perfettamente nei parametri imposti da Elliott Management Corporation: ha 21 anni ed ha un ottimo potenziale. Molti esperti di calcio sudamericano e argentino si sono espressi in maniera positiva su questo giocatore. Nasce trequartista, ma con Marco Giampaolo potrebbe imparare a fare anche la mezzala. In Primera Division ha giocato spesso anche da esterno.

Il Milan punta molto sulla volontà dello stesso Zaracho che spinge per un’esperienza in Europa. Si sente pronto per il grande salto ed è pronto ad accogliere qualsiasi proposta allettante. I rossoneri ci stanno seriamente pensando e il fatto che il suo agente sia in città in queste ore ne è una prova. Ma la trattativa, anche in questo caso, è tutt’altro che semplice.

