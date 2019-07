Terminata l’esperienza al Milan, si pensava che Gennaro Gattuso avrebbe presto trovato una panchina. Invece, l’ex mister rossonero è ancora senza squadra e difficilmente può trovare una sistemazione di livello in Europa adesso.

Di recente Rino non ha rilasciato dichiarazioni sul proprio futuro. Forse ha deciso di prendersi un po’ di pausa, considerando che aver guidato il Milan lo ha messo a dura prova. Si vedeva che sentiva un peso enorme, grosse responsabilità e non si viveva bene l’esperienza. Ha dato tutto, non c’è dubbio, ma si è “consumato” nel guidare la squadra rossonera.

Adesso Gattuso è in vacanza per ricaricarsi e poi si concentrerà meglio sul proprio futuro. Sta seguendo le diverse amichevoli internazionali e attende la giusta opportunità. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha spiegato che c’è stata una trattativa per il suo approdo all’Al-Hilal in Arabia Saudita. Ma Rino ha preso tempo e nel frattempo il club ha deciso di ingaggiare Razvan Lucescu, figlio del celebre Mircea.

La prossima avventura di Gattuso potrebbe essere in Cina. Gli sono già arrivate delle proposte. Uno dei club che ha effettuato un sondaggio è lo Shanghai Shenhua, dove recentemente è approdato Stephan El Shaarawy proveniente dalla Roma. C’è tempo, l’ex allenatore del Milan non ha fretta e vuole fare una scelta ben ponderata.

