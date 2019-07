Importante accelerata del calciomercato estivo del Milan. Secondo quanto trapelato dalla Francia, il club sarebbe vicino all’acquisto di Rafael Leao: operazione da 35 milioni di euro che dovrebbe prevedere anche il passaggio del difensore rossonero Tiago Djalò (valutato 5 milioni) al Lille.

Oltre al 20enne attaccante portoghese, accostato anche a Inter e Napoli, il Milan sarebbe in trattativa avanzata pure per Leo Duarte. Si tratta di un centrale difensivo di 23 anni che milita nel Flamengo e che dovrebbe costare circa 11 milioni. Sembra essere lui il profilo scelto per completare la retroguardia di Marco Giampaolo. Nelle prossime ore l’affare potrebbe concludersi, si attendono conferme.

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it