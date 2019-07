Ecco come dovrebbero schierarsi le due contendenti stasera per l’amichevole che si disputerà in Massachussets per l’International Champions Cup

Torna in campo stasera il Milan, per quella che sarà la seconda amichevole valida per l’International Champions Cup 2019 in terra statunitense.

Dopo la sconfitta di misura con il Bayern Monaco, i rossoneri alle ore 21 italiane affrontano il Benfica al Gillette Stadium di Foxborough. Un match molto interessante in particolar modo per valutare lo stato di preparazione fisica e atletica della squadra milanista, anche se tra assenze ed un mercato ancora in alto mare non si potrà certo ammirare il ‘vero’ Milan della prossima stagione.

Milan-Benfica, Giampaolo: “Vedo dedizione e impegno, ma strada lunga”

ICC 2019, ecco come si schiereranno Milan e Benfica stasera

Il Milan come detto è pieno di defezioni all’interno della propria attuale rosa: non parteciperanno alla sfida il recente infortunato Theo Hernandez, così come gli acciaccati Musacchio, Suso e Rodriguez. Niente da fare anche per Patrick Cutrone e André Silva, che hanno già lasciato il ritiro statunitense e sono tornati in Europa per motivi di mercato.

Sarà dunque nuovamente un Milan sperimentale quello che Marco Giampaolo proverà a lanciare con il suo 4-3-1-2 di partenza. Risponderà invece il Benfica di Bruno Lage, imbottito di giovani interessanti pronti ad essere lanciati nel calcio che conta. Insomma un’amichevole senza grandi stelle ma ricca di spunti curiosi per cui essere seguita.

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Conti, Gabbia, Strinic, Calabria; Borini, Biglia, Calhanoglu; Maldini; Piatek, Castillejo.

A disposizione: A. Donnarumma, Reina, Plizzari, Capanni, Capone, Romagnoli, Brescianini, Mionic, Suso. All. Giampaolo.

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Almeida, Jardel, Ruben Dias, Grimaldo; Pizzi, Samaris, Florentino, Rafa Silva; Seferovic, de Tomas.

A disposizione: Svilar, Ferro, Conti, Tavares, Pereira, Fejsa, Fernandes, Gabriel, Cervi, Caio, Jota, Zivkovic. All: Lage.

ICC 2019, Milan-Benfica: dove vederla in tv e streaming

