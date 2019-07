IL SORTEGGIO INIZIERA’ ALLE 18.45.

Nasce oggi la Serie A 2019-20. Negli studi di Sky Sport, le venti società italiane della massima serie di ritroveranno riunite per il sorteggio del calendario. Scopriremo quindi come andranno a comporsi le 38 giornate del nuovo campionato.

L’evento, come ogni anno, è molto seguito dagli appassionati di calcio e dai tifosi. Che così potranno già organizzarsi per assistere alle gare, in casa e in trasferta. MilanLive.it seguirà il sorteggio in diretta e vi aggiornerà in tempo reale a partire dalle 18.45.

Calendario Serie A, i criteri della compilazione

La Serie A ha stabilito dei criteri come per ogni campionato. Ad esempio, nella prima giornata non sarà possibile il sorteggio fra due teste di serie, o l’assenza di derby o comunque partite di un certo rilievo nei turni infrasettimanali. Un’altra curiosità è che non sarà possibile la ripetizione delle stesse partite nelle stesse giornate del vecchio calendario.

Chiaramente ci sarà l’alternative casa e trasferta fra le squadre che condividono lo stesso stadio. Il Napoli ha chiesto e ottenuto la possibilità di giocare le prime due partite fuori casa per i lavori al San Paolo. Infine un’altra regola: Roma e Lazio non giocheranno l’ultima di campionato in casa poiché l’Olimpico dovrà essere a disposizione dell’UEFA per la gara inaugurale dell’Europeo 2020, al via il 12 giugno.

Garcia: “Stasera o domani Leao in Italia per visite e firma”

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it