Archiviata Milan-Benfica, ultima partita negli Stati Uniti per la squadra di Giampaolo. Ecco quali giocatori hanno convinto, quali no e chi invece è rimandato.

Il Milan ha concluso la propria tournée negli Stati Uniti con la partita persa 1-0 contro il Benfica. Dopo la sconfitta col Bayern Monaco, è arrivata anche quella contro la squadra portoghese.

Bisogna dire che i ragazzi di Marco Giampaolo hanno complessivamente giocato bene, creando tante occasioni ma mancando al momento di fare gol. La finalizzazione è al momento un problema, dato che in due match i rossoneri non hanno segnato alcuna rete. Però non c’è preoccupazione, anche perché l’organico deve essere ancora completato e col tempo il gruppo migliorerà seguendo i dettami del mister.

Milan-Benfica 0-1: promossi, rimandati e bocciati

Oggi il quotidiano Tuttosport ha fatto un’analisi sui giocatori che in Milan-Benfica hanno convinto e quali no, senza scordare coloro che andranno rivalutati.

PROMOSSI

Donnarumma : tre interventi importanti nel primo tempo, prima di lasciare spazio a Reina nella ripresa.

: tre interventi importanti nel primo tempo, prima di lasciare spazio a Reina nella ripresa. Calabria : in singole occasioni concede qualcosa in fase difensiva, però si vede che è in buona condizione fisica e offre costante spinta sulla fascia destra.

: in singole occasioni concede qualcosa in fase difensiva, però si vede che è in buona condizione fisica e offre costante spinta sulla fascia destra. Borini : in questo pre-campionato viene impiegato da mezzala e contro il Benfica fa una buona prestazione, rispetto a quella negativa col Bayern Monaco. Sfiora anche il gol due volte.

: in questo pre-campionato viene impiegato da mezzala e contro il Benfica fa una buona prestazione, rispetto a quella negativa col Bayern Monaco. Sfiora anche il gol due volte. Biglia : è sfortunato nel deviare il tiro di Taarabt finito in rete, però l’argentino è alla seconda partita consecutiva ben giocata. Giampaolo lo usa da play nel suo 4-3-1-2 e Lucas risponde positivamente. Colpisce anche una trasversa su punizione.

: è sfortunato nel deviare il tiro di Taarabt finito in rete, però l’argentino è alla seconda partita consecutiva ben giocata. Giampaolo lo usa da play nel suo 4-3-1-2 e Lucas risponde positivamente. Colpisce anche una trasversa su punizione. Suso: col Bayern non aveva potuto giocare, ma col Benfica finalmente lo abbiamo visto in azione da trequartista. Quando può si sposta un po’ a destra, posizione a lui più congeniale, ma lo spagnolo si impegna per interpretare il nuovo ruolo e lo ha fatto bene complessivamente. Diversi gli assist serviti e anche un gol sfiorato col suo classico tiro mancino a girare. Gli serve tempo per rendere al meglio sulla trequarti.

RIMANDATI

Musacchio : fa a sportellate con Seferovic, avendo spesso la meglio. Nel finale concede qualcosa di troppo.

: fa a sportellate con Seferovic, avendo spesso la meglio. Nel finale concede qualcosa di troppo. Romagnoli : nessun errore grave, però il Milan soffre qualche imbucata centrale.

: nessun errore grave, però il Milan soffre qualche imbucata centrale. Rodriguez : molto bloccato sulla corsia sinistra, offre poca spinta e dunque pochi rifornimenti a livello di cross per Piatek. Fisicamente non è apparso al 100%.

: molto bloccato sulla corsia sinistra, offre poca spinta e dunque pochi rifornimenti a livello di cross per Piatek. Fisicamente non è apparso al 100%. Calhanoglu : deve essere più continuo. Colpisce pure un palo su un tiro molto bello, ma in generale deve essere più nel vivo del gioco e maggiormente incisivo.

: deve essere più continuo. Colpisce pure un palo su un tiro molto bello, ma in generale deve essere più nel vivo del gioco e maggiormente incisivo. Castillejo : utilizzato ancora da seconda punta, non il suo ruolo ideale, si muove discretamente bene. Peccato, però, che sciupi tutte le occasioni a sua disposizione. Sprecone.

: utilizzato ancora da seconda punta, non il suo ruolo ideale, si muove discretamente bene. Peccato, però, che sciupi tutte le occasioni a sua disposizione. Sprecone. Conti : quando accelera dà la sensazione di poter creare pericoli, ma in fase difensiva c’è da migliorare rispetto a Calabria.

: quando accelera dà la sensazione di poter creare pericoli, ma in fase difensiva c’è da migliorare rispetto a Calabria. Krunic: per lui era l’esordio, impossibile dare giudizi. Andrà valutato meglio più avanti, quando sarà anche in uno stato di forma migliore.

BOCCIATI

Piatek: è vero che riceve pochi palloni, come già succedeva nella passata stagione, ma potrebbe comunque fare di più. Ha un’occasione su colpo di testa dopo la traversa di Biglia su punizione, ma manda fuori.

