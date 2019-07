Il Milan, dopo aver ormai ceduto Patrick Cutrone al Wolverhampton, adesso spera di riuscire a piazzare anche André Silva. Il trasferimento dell’attaccante portoghese al Monaco sembrava fatto, ma dopo le visite mediche è saltato per ragioni che i due club non hanno chiarito ufficialmente. Jorge Mendes, agente del giocatore, è al lavoro per trovare una soluzione e non è ancora detto che non possa riaprirsi la trattativa con la società monegasca.

Mendes da anni ha ottimi rapporti col Monaco e pertanto non è escluso che l’affare possa ancora andare in porto. Il Milan ci spera, anche perché non sembrano esserci molte altre alternative per André Silva. Si era parlato di un interessamento del Southampton, ma per adesso i discorsi non sono stati approfonditi.

