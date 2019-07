Stamattina Rafael Leao è arrivato a Milano verso le 11:20 e si è recato subito presso la sede Casa Milan. Lì insieme ai suoi agenti per definire gli ultimi dettagli del suo contratto.

Secondo quanto spiegato da Claudio Raimondi di Sportmediaset, l’attaccante portoghese percepirà circa 3,5 milioni di euro annui per le prossime cinque stagioni. Domattina le visite mediche. Il club rossonero fa un investimento da 30 milioni di euro più il cartellino di Tiago Djalò (valutato 5 milioni) e una percentuale del 20% a favore del Lille in caso di futura rivendita.

Domani a Milano arriverà anche Leo Duarte, che ieri ha salutato in lacrime il Flamengo. Il Milan per lui investirà 10 milioni più 1 di bonus. Il 23enne brasiliano approda alla corte di Marco Giampaolo per rinforzare la difesa, bisognosa di un nuovo centrale visto che Mattia Caldara sarà out ancora per dei mesi. Il giovane Matteo Gabbia non può bastare come ricambio dei titolari Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli.

Nei piani del club sia Leao che Duarte dovrebbero far parte della spedizione del Milan sabato a Cardiff per l’ultima partita della International Champions Cup 2019. Di fronte il Manchester United, che l’11 agosto debutterà in Premier League contro il Chelsea.

