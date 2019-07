Il Milan avrebbe chiesto un parere personale a Lucas Paquetà riguardo all’approdo in maglia rossonera del suo vecchio compagno di squadra

Il Milan sta per chiudere un’operazione che probabilmente definirà la composizione della propria difesa per la prossima stagione.

I rossoneri entro domani dovrebbero definire l’acquisto di Leo Duarte, stopper brasiliano classe ’96 che attualmente milita nel Flamengo, ma che secondo diversi organi di stampa sarebbe prossimo a sbarcare in città (proprio come fatto oggi da Rafael Leao) per visite mediche e firme con il Milan.

Un’operazione da circa 11 milioni di euro che è stata parzialmente agevolata dal parere positivo di Lucas Paquetà. Il giovane centrocampista brasiliano, che da ieri è rientrato a Milanello per cominciare la preparazione post-Coppa America, sarebbe stato interpellato da Paolo Maldini e Ricky Massara sulle qualità di Duarte, che ha giocato per anni nel Flamengo assieme al numero 39 rossonero.

Come scrive anche Calciomercato.com quest’oggi, Paquetà avrebbe dato l’ok alla trattativa messa in piedi dal Milan con la sua vecchia società per acquistare Duarte, definito un difensore dotato di ottima fisicità e senso della posizione, oltre che ideale per la difesa a quattro pensata da mister Giampaolo. Speriamo che il parere del fantasista carioca si riveli utile e azzeccato.

