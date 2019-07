Inizia oggi l’avventura italiana di Rafael Leao, preso dal Milan per sostituire Patrick Cutrone. L’attaccante portoghese arriva dal Lille per circa 30 milioni di euro, Thiago Djalò va in Francia per 5 milioni.

Il giocatore è sbarcato questa mattina alla Malpensa e si è recato a Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera. Domani mattina svolgerà le consuete visite mediche di rito alla solita clinica ‘La Madonnina’, dopodiché metterà la firma sul contratto.

Dopo Rade Krunic, Theo Hernandez e Ismael Bennacer, il Milan chiude per il quarto acquisto. Il giocatore ha lasciato da poco la sede e si è recato in un albergo nel centro di Milano insieme al suo entourage. Alloggerà lì questa notte in attesa delle visite mediche di domani.

Di seguito il video dei colleghi di Calciomercato.it:

🎥 #Milan Rafael #Leao (accompagnato dal suo entourage) arriva in hotel nel centro di Milano dopo l’incontro a Casa Milan con la dirigenza rossonera. Domattina programmate le viste mediche per l’ormai ex Lille 📱 @calciomercatoit pic.twitter.com/Qyjk645ahu — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 30, 2019

I rossoneri hanno puntato su di lui per il ruolo di seconda punta da affiancare al titolare Krzysztof Piatek. Rientra perfettamente nei parametri imposti da Elliott Management Corporation: è giovanissimo, classe 1999, e guadagnerà poco più di 2 milioni. Un colpo per il presente ma soprattutto per il futuro.

Duarte-Milan, parere positivo di Paquetà

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it