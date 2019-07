L’ex rossonero Kevin Prince Boateng ha scelto di passare alla Fiorentina, club ormai prossimo al rilanciare il centrocampista ghanese

La sua avventura breve e paradossale al Barcellona è terminata con un nulla di fatto. Kevin-Prince Boateng dopo aver sognato il grande palcoscenico è tornato al Sassuolo per fine prestito.

Il centrocampista ex Milan però è pronto a ripartire per un’altra avventura professionale: secondo gli ultimi rumors di calciomercato il ‘Boa’ sarebbe vicinissimo al trasferimento alla Fiorentina. Un altro ex milanista come Vincenzo Montella avrebbe chiesto ai suoi dirigenti di regalargli l’estroso calciatore ghanese con passaporto tedesco.

Secondo Gianluca di Marzio di Sky Sport l’incontro odierno tra la dirigenza della Fiorentina e quella del Sassuolo sarebbe stato positivo per il passaggio di Boateng in Toscana, assieme a quello del suo compagno di squadra Pol Lirola. In settimana dovrebbe concludersi definitivamente la doppia trattativa, con l’ex rossonero che andrebbe così a congiungersi con l’undicesima squadra diversa della propria carriera.

Boateng era stato richiesto anche dai tedeschi dell’Eintracht Francoforte, che parteciperanno alla prossima Europa League, ma pare aver scelto di restare in Italia visto anche il riavvicinamento con la sua compagna storica, la splendida milanista doc Melissa Satta.

