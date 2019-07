Anche Suso scrive un messaggio per Cutrone su Instagram per salutare Cutrone, oggi ufficialmente ceduto dal Milan al Wolverhampton. Una cessione sofferta.

E’ ormai il momento dei saluti per Patrick Cutrone, diventato un nuovo giocatore del Wolverhampton. Alcuni suoi ex compagni stanno scrivendo dei messaggi sui social network.

Belli quelli di Manuel Locatelli e Davide Calabria, cresciuti come lui nel settore giovanile del Milan. Ma anche Jesus Suso ha voluto scrivere un pensiero su Instagram: «E’ stato un piacere giocare con te. A volte le cose non sono come si desidera. Un grande abbraccio».

Il numero 8 rossonero con le sue parole fa intendere che Cutrone non avrebbe voluto lasciare il club. Non è qualcosa di nuovo, la cosa era già trapelata da tempo e il suo volto al rientro dagli Stati Uniti per andare al Wolverhampton parlava da solo. La dirigenza ha deciso di optare per la cessione, sia per ragioni economiche che tecniche.

Solo il tempo dirà se è stata una scelta corretta, in base anche a come si comporterà chi lo sostituirà. Oggi a Milano è arrivato Rafael Leao, proveniente dal Lille e pronto domani a sostenere le le visite mediche. Un investimento da circa 30 milioni per il 20enne attaccante portoghese cresciuto nello Sporting Lisbona.

