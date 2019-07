Calciomercato Milan: la pista Correa sembra essersi riaperta per il club rossonero, che spera di chiudere presto un accordo con l’Atletico Madrid. Serve cedere anche André Silva.

Nonostante l’arrivo di Rafael Leao, il Milan non ha perso la speranza di poter mettere le mani anche su Angel Correa. La società rossonera vuole prendere un secondo attaccante da regalare a Marco Giampaolo.

Per il modulo 4-3-1-2 del mister c’è bisogno di determinate caratteristiche nel reparto offensivo. Un rinforzo come il talento argentino sarebbe ideale, visto che si tratta di un giocatore molto veloce e abile nel dribbling. Nei giorni scorsi la trattativa con l’Atletico Madrid si era fermata, sia perché non c’era intesa sui bonus dell’operazione sia perché è saltata la cessione di André Silva al Monaco.

Calciomercato Milan, affare Correa: contatti ripresi con l’Atletico Madrid

Secondo quanto spiegato oggi da Sportmediaset, il Milan nelle scorse ore avrebbe ripreso i contatti con l’Atletico Madrid. Se i Colchoneros accetteranno l’offerta da 40 milioni, l’affare si può concludere già nel corso della prossima settimana. Nel frattempo si stanno riaprendo degli spiragli per quanto riguarda il possibile passaggio di André Silva al Monaco. Non è escluso che le due operazioni possano concretizzarsi praticamente insieme.

Il Milan ha bisogno di cedere il centravanti portoghese per avere le risorse necessarie per l’acquisto di un altro attaccante. C’è un bilancio da tenere d’occhio e dunque c’è bisogno di alcune cessioni per avere dei conti abbastanza in equilibrio al termine della sessione estiva del calciomercato. La volontà della proprietà Elliott Management Corporation di investire non manca, ma l’obiettivo è di migliorare la situazione economico-finaziaria per quando il club tornerà a parlare con l’UEFA.

Il trasferimento di Correa al Milan rimane non semplice, dato che l’Atletico Madrid era partito da una richiesta di 50-55 milioni. La dirigenza rossonera non intende spingersi oltre i 40 più alcuni bonus. Da vedere se l’accordo possa effettivamente essere trovato. Sull’attaccante argentino hanno messo gli occhi pure Valencia e Tottenham.