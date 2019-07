Plizzari nella prossima stagione dovrebbe giocare in Serie B nel Livorno. Il Milan ha pressoché raggiunto l’accordo per il trasferimento del giovane portiere.

Alessandro Plizzari vuole vivere un’annata da protagonista, giocando con continuità e dimostrando il proprio valore. L’ultima stagione lo ha visto relegato in panchina nel Milan e non vuole rivivere la medesima situazione.

Il titolare della porta rossonera è Gianluigi Donnarumma e senza la sua cessione, ormai improbabile, non c’è spazio per Plizzari. Normale che l’estremo difensore classe 2000 desideri trasferirsi altrove. Nel vivaio rossonero e con le nazionali giovanili italiane ha messo in mostra un ottimo talento e per crescere è necessario giocare con costanza.

Milan, accordo col Livorno per Plizzari

Il Milan è d’accordo e infatti in mattinata ha definito il passaggio in prestito del ragazzo al Livorno. Da settimane si parlava dell’interesse del club toscano e ormai la trattativa è alle battute finali. Lo riporta Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport. Anche Alfredo Pedullà di Sportitalia conferma, spiegando che nel pomeriggio si può chiudere tutto definitivamente.

Plizzari, dunque, tornerà a militare in Serie B. Il portiere 19enne aveva già giocato nel campionato cadetto nella stagione 2017/2018, quando indossò la maglia della Ternana. Collezionò 20 presenze totali tra Serie B e Coppa Italia. La squadra umbra in quell’annata retrocedette in Lega Pro. Stavolta Alessandro ambisce ad un epilogo diverso e spera di riuscire a dimostrare di meritarsi la Serie A. Il talento non gli manca affatto.

