Patrick Cutrone e il Wolverhampton, l’avventura inizia. Su Instagram l’ex rossonero posa con la maglia dei Wolves e promette: “Darò il massimo”

Patrick Cutrone e il Wolverhampton: l’avventura inizia ufficialmente. Dopo l’annuncio di ieri sia del Milan che del club britannico, l’ex attaccante rossonero stamattina ha postato su Instagram i primi scatti con le maglie dei Wolves e il seguente messaggio: “Sono molto felice per questa nuova avventura! Pronto a dare il mio massimo! Avanti Lupi”.

Addio Cutrone, il comunicato del Milan

Il club rossonero invece ieri sera ha annunciato così l’addio del 21enne:

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo, al Wolverhampton Wanderers FC, il diritto alle prestazioni sportive di Patrick Cutrone.

Il Club desidera ringraziare in modo particolare Patrick, per la passione e per l’impegno profuso nei suoi 12 anni in rossonero.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan dall’età di 8 anni, è approdato in prima squadra nel 2016, trasferendo un particolare senso di appartenenza al Club.

A Patrick uno speciale “in bocca al lupo” per la sua nuova avventura professionale.

L’addio di Cutrone al Milan

Il giocatore, invece, ha lasciato un lungo messaggio attraverso il proprio profilo Instagram:

Volevo dirti tante cose ma non so da dove iniziare’… Caro Milan, è così. Mi hai accolto a 8 anni, ero un bambino che sognava di far gol a San Siro. Adesso sono cresciuto come calciatore e come uomo. Rossonero, in campo e nella vita. Un onore immenso.

Grazie davvero a tutti: dallo staff, ai miei compagni. E un grosso abbraccio ai miei tifosi. Per sempre nel mio cuore: mi avete fatto sentire amato in ogni momento. Per me lasciare un ricordo nel vostro cuore è la vittoria più bella. Auguro il meglio alla società che amo, ai miei compagni e a voi tifosi! Con tutto il cuore, rossonero, Patrick. Redazione MilanLive.it



