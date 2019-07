Milan, c’è anche Theo Hernandez alla clinica La Madonnina. Oltre al neo acquisto Rafael Leão, c’è anche l’esterno francese per nuovi esami dopo il recente infortunio

Non solo Rafael Leão, c’è anche Theo Hernandez stamattina alla clinica La Madonnina di Milano. Lo riferiscono i colleghi di Calciomercato.com postando anche delle immagini.

Il neo acquisto rossonero, infortunatosi in occasione di Milan-Bayern Monaco per l’International Champions Cup, si è recato in presso la struttura sanitaria per sottoporsi a nuovi esami come da programma.

L’esterno giunto dal Real Madrid, ancora in stampelle, cercherà di recuperare per la prima di campionato ma ovviamente senza rischiare. Nel frattempo c’è stato spazio per Ricardo Rodriguez contro il Benfica.

Condizioni Theo Hernandez, la nota del Milan

Ecco quanto comunicato direttamente dal club lo scorso 27 luglio in merito alle condizioni del giocatore:

Il difensore di AC Milan Theo Hernández ha sostenuto oggi una risonanza magnetica alla caviglia destra a seguito dell’infortunio subito nel corso del recente incontro del torneo ICC contro il Bayern Monaco. L’esame ha evidenziato una lesione capsulo-legamentosa, per la quale verrà effettuata una ulteriore valutazione clinica e strumentale fra due settimane.

Redazione MilanLive.it

