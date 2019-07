News Milan: Leo Duarte è atterrato all’aeroporto Malpensa di Milano per iniziare le visite mediche. E’ pronto per diventare un nuovo difensore rossonero.

Dopo aver accolto già ieri Rafael Leao, oggi il Milan accoglie anche Léo Duarte. Il difensore proveniente dal Flamengo è atterrato dal Brasile verso le 15:15 all’aeroporto Malpensa di Milano.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il giocatore oggi svolgerà una prima parte delle visite mediche e domattina la seconda parte. Successivamente firmerà il contratto e poi sarà a disposizione di Marco Giampaolo per iniziare a lavorare con la nuova squadra. Fondamentali in questa operazione Alessandro Lucci e Serginho, ex giocatore del Milan e ora collaboratore del noto agente.

Duarte costerà al club rossonero circa 10 milioni di euro più 1 di bonus. Un affare low cost rispetto ad altri che il Diavolo avrebbe potuto effettuare per rinforzare la difesa. Si era parlato di profili decisamente più costosi nelle scorse settimane, da Dejan Lovren del Liverpool a Merih Demiral della Juventus. Tutta gente che avrebbe comportato un investimento economico maggiore. Il Milan ha deciso di scommettere sul 23enne del Flamengo e conta di averci visto giusto. Solamente il tempo darà le risposte, bisognerà anche attendere che il calciatore si adatti a Milanello e alla Serie A.

